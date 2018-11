L1 - OM : Rolando peut-il revenir dans le onze ?

Battu à Angers juste avant la trêve (1-0), Montpellier se doit d’emmagasiner le plein de confiance contre Rennes avant d’attaquer la dernière ligne droite de cette première partie de saison qui le verra affronter Monaco, Lille, Paris, Nantes et Lyon.

On les avait laissés sonnés à Angers juste avant la trêve internationale de novembre. Equipe surprise de ce début de saison, Montpellier avait été pris à son propre jeu au stade Raymond-Kopa et avait mordu la poussière pour la deuxième fois en trois matchs. La fin de la période de grâce dans l’Hérault ? Au sein du groupe, on vante plutôt les mérites de la déconvenue angevine. « Le match contre Angers nous a permis de remettre les pendules à l’heure, a avoué Daniel Congré vendredi en conférence de presse. On sait qu’avec notre niveau de jeu depuis le début de la saison, on ne pouvait pas se permettre de passer à côté, même sur un match. »

Montpellier bousculé par son propre schéma à Angers

Éjecté du podium suite à la victoire de l’OL dans le derby vendredi soir (1-0), le MHSC se doit de se reprendre devant ses supporters surtout face à un Stade Rennais convalescent. Ces derniers arrivent à la Mosson dans l’espoir de lancer complètement leur saison face à l’un des ogres inattendus du championnat. En conférence de presse, Sabri Lamouchi a avoué que le passage en 3-5-2, comme son adversaire du jour, pouvait être une solution pour déstabiliser le bloc bien huilé montpelliérain. La recette a marché à Angers et Michel Der Zakarian en est conscient. « On s’attend à un match difficile contre une bonne équipe bien organisée », a déclaré le coach pailladin en conférence de presse, lui qui pourra compter sur les retours de blessure de Damien Le Tallec et Ambroise Oyongo, et sur le retour de suspension de Pedro Mendes. Muets à Angers, Andy Delort et Gaëtan Laborde seraient eux bien avisés de retrouver le chemin du but avant un mois de décembre des plus compliqués.

Un mois de décembre décisif

Larges vainqueurs de Marseille (3-0) début novembre, les Héraultais ne vont pas chômer avant les fêtes de fin d’année. Au programme, trois déplacements sur les pelouses de Monaco, Paris et Nantes et la réception de deux concurrents directs que sont Lille et Lyon. Pas le meilleur des calendriers sur le papier mais peut-être celui qui pourra permettre d’afficher de réelles ambitions dans le sud de la France. « Pour regarder haut, il faut se donner les moyens et pour ça il faut progresser. Ce n’est pas anodin d’être 3eme mais ça peut vite basculer », poursuit Der Zakarian comme une piqûre de rappel à ses hommes. La défaite angevine et la trêve internationale ont fini de faire passer le message aux coéquipiers de Congré. « On attend ces gros matchs avec beaucoup d’impatience, souffle le défenseur central. On va savoir où on en est et si le début de saison est vraiment mérité. » Avant de se voir trop beaux, les Montpelliérains doivent se rassurer. Attention donc à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, Rennes ne demande que ça.