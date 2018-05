L1 - OM : Portés par l’euphorie ou plombés par la fatigue, quel sort pour les Marseillais face à Nice ?

L’euphorie de la qualification pour la finale de la Ligue Europa même pas retombée, Marseille reçoit Nice ce dimanche soir (21h05) dans un match très important dans la course au podium.

C’est la particularité de la fin de saison qui attend l’Olympique de Marseille. Les joueurs sont rincés (aucun club en Europe n’a disputé autant de matchs) mais ils n’ont droit à aucune impasse. Car trois jours après une pénible qualification pour la finale de la Ligue Europa, avec une prolongation à Salzbourg, les hommes de Rudi Garcia sont de retour sur le pré. Ce dimanche soir face à Nice (21h05), ils disputent même ce qui ressemble sur le papier au match le plus difficile de leur fin de saison en Ligue 1. Alors tout relâchement est interdit si le club phocéen veut se donner une chance de disputer la prochaine Ligue des Champions. « S’ils ne sont pas prêts pour le championnat, ils ne joueront pas la finale. C’est bien ça ? Le 16 mai, c’est loin, on s’en fout, il y a deux matchs avant », a prévenu Rudi Garcia en conférence de presse samedi.

Amavi : « Il faut vite redescendre »

« Après le match, à chaud, on est sur un petit nuage. Mais il faut vite redescendre parce que le match contre Nice est vraiment important pour nous, a de son côté reconnu Jordan Amavi. C’est vrai qu’avec l’enchaînement des matchs, on fait le nécessaire pour bien récupérer, des massages, etc. On a fait beaucoup de récupération pour être prêt pour le match de demain (dimanche). » Fatigue physique, mais aussi fatigue psychologique. Avec la nervosité et l’adrénaline (mais aussi la fête), les Marseillais n’ont pas beaucoup dormi dans le nuit de jeudi à vendredi. Un argument que Lucien Favre ne reconnait qu’à moitié. « La Coupe d’Europe le jeudi laisse des traces. Mais il y a l’euphorie de la qualification. De toute façon, c’est Marseille, ça va être un gros match », estime l’entraîneur niçois.

Garcia : « L’euphorie peut nous porter »

« On rentre sur le terrain pour jouer le match à fond. Ces trois matchs de championnat qui viennent sont aussi importants que la finale », a prévenu Jordan Amavi. Un discours qui ne doit rien au hasard. Rudi Garcia a rapidement remis son groupe sous pression ces dernières heures, pour éviter tout faux pas en championnat, comme cela a pu être le cas la semaine dernière à Angers (1-1). « Ils savent très bien ce que je pense de la situation. Il ne faut plus penser à jeudi. On est à deux points d’une qualification directe en Ligue des Champions. Il faut gagner dimanche, il ne faut rien lâcher, il faut gagner trois derniers matchs. L’euphorie peut nous porter », a ajouté l’entraîneur marseillais. Car même si l’OM s’est qualifié pour la finale, jeudi à Salzbourg, ils ont encore déçu dans le jeu, comme dimanche dernier contre le SCO. Et ça, c’est un aspect qu’il va falloir faire évoluer d’ici au 16 mai…