L1 - OM : Florian Thauvin incertain pour affronter Saint-Etienne

Dimanche soir (21h00), l’OM pourrait être privé de Florian Thauvin pour la réception de Saint-Etienne.

Absent du groupe marseillais pour le match de Ligue Europa contre le RB Salzbourg jeudi (0-0), Florian Thauvin pourrait encore déclarer forfait dimanche soir pour la venue de Saint-Etienne (21h00). Victime d’une lésion à un mollet depuis une semaine, l’international français joue en serrant les dents comme il l’a confié à La Provence dans une interview, mais son entraîneur ne veut prendre aucun risque alors que trois matchs sont encore à jouer d’ici la trêve, dont un à Lyon le week-end prochain. Samedi en conférence de presse, Rudi Garcia a confié que son joueur était incertain pour le match contre l’ASSE : « On verra à l’issue de la séance de ce (samedi) soir si je peux le mettre dans le groupe, ou non. C’est plus parce qu’il reste trois matchs avant la trêve que j’hésite », a expliqué le coach marseillais.