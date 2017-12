L1 - OM : Florian Thauvin est bien dans le groupe pour Saint-Etienne

Incertain en raison d’une lésion à un mollet, Florian Thauvin figure parmi les 19 joueurs retenus par Rudi Garcia pour la réception de Saint-Etienne dimanche (21h00). L’entraîneur de l’OM peut ainsi compter sur un groupe au complet.

Ouf de soulagement sur la Canebière. Absent jeudi en Ligue Europa contre le RB Salzbourg (0-0) et incertain pour dimanche, comme l’avait indiqué Rudi Garcia en conférence de presse ce samedi, Florian Thauvin a finalement été déclaré apte, après le dernier entraînement avant la communication du groupe. Le meilleur buteur (8) et passeur (6) de l’OM cette saison en L1 figure bien parmi les 19 joueurs convoqués par Rudi Garcia pour la réception de Saint-Etienne en clôture de la 17eme journée (21h00). L’entraîneur marseillais envisageait pourtant de le ménager en raison d’une lésion à un mollet, qui contraint Thauvin à jouer diminué depuis une grosse semaine. Avec la présence de l’ancien Bastiais, il ne reste plus que Grégory Sertic à l’infirmerie, dont il ne sortira pas avant la fin 2017. A noter que les jeunes Boubacar Kamara et Christopher Rocchia, récemment passés pros, ne sont pas dans le groupe. Le groupe marseillais face à Saint-Etienne Y.Pelé, S.Mandanda – Sakai, Doria, Rolando, Abdennour, B.Sarr, Amavi, Rami – M.Sanson, Luiz Gustavo, M.Lopez, Zambo Anguissa – Ocampos, Payet, Mitroglou, Njie, Thauvin, Germain Blessé : Sertic Suspendu : Aucun Choix de l’entraîneur : Escales, B.Kamara, Bedimo, Rocchia, Fanni, Andonian, Nlaté, Sari