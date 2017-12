L1 - OM : Florian Thauvin élu joueur du mois de novembre

En concurrence avec Edinson Cavani et Gaël Kakuta, le milieu offensif de l’OM Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre, ce lundi, avec 58% des voix.

Florian Thauvin (24 ans), le milieu de terrain de l’OM, a été élu lundi soir joueur du mois de novembre en Ligue 1. Le Phocéen a récolté 58% des voix devant Edinson Cavani (PSG, 30%) et Gaël Kakuta (Amiens SC, 12%). L’international français a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en seulement quatre rencontres. Il succède donc au Lyonnais Nabil Fekir, qu’il retrouvera dans le cadre de l’Olympico dimanche (21h), et est le deuxième Marseillais à obtenir cette distinction cette saison après Steve Mandanda en septembre.