L1 - OM / Dimitri Payet : « On n’a pas paniqué »

Capitaine heureux après la victoire de Marseille à Nice dimanche soir (2-4), Dimitri Payet a mis en avant le réalisme de son équipe.

Dimitri Payet avait le sourire, dimanche soir, après le coup de sifflet finale du match entre Nice et Marseille, remporté par le club phocéen (2-4). Malgré une entame très compliquée et un retard de deux buts, les Marseillais ont su se faire violence pour inverser une situation très mal embarquée. « On s’était dit qu’on jouait contre une grosse équipe avec une puissance offensive très forte. On savait qu’on allait être en danger. Ce qu’on a bien fait, c’est de ne pas avoir paniqué malgré ces deux buts encaissés rapidement, a salué le Réunionnais sur Canal+ après la rencontre. On a su, pas bien jouer, mais être efficaces et c’est ce qui a fait la différence. Ils ont surtout eu le ballon donc on a dû courir, faire des efforts, et ensuite on a été efficaces. On marque quasiment sur toutes nos occasions, notamment ce but en début de deuxième période qui leur fait très mal », estime Dimitri Payet, qui va désormais mettre le cap sur Clairefontaine où il retrouvera l’équipe de France dès lundi.