L1 - OL : Léo Dubois forfait pour le derby

Léo Dubois manquera le mach entre Lyon et Saint-Etienne vendredi (21h00). Le latéral de l’OL est le seul forfait ponctuel, avec le blessé de longue date Amine Gouiri, alors que Jérémy Morel est suspendu.

Léo Dubois devra patienter avant de vivre son premier derby avec l’OL. Trop juste pour revenir à la compétition, le latéral lyonnais est forfait pour la réception de Saint-Etienne vendredi (21h00). Avec Amine Gouiri (genou) et Jérémy Morel (suspension), ce sont les trois joueurs dont devra se passer Bruno Genesio. L’entraîneur des Gones n’a pas écarté, malgré l’absence de deux défenseurs, le maintien du 3-5-2. « On a plusieurs possibilités.Oumar Solet progresse énormément et il a compris les exigences du haut niveau. Il peut intégrer l’équipe. Kenny a toutes les qualités pour remplacer Jérémy. » De retour à l’entraînement ce jeudi, après avoir joué avec l’équipe de France mardi contre l’Uruguay (1-0), Ferland Mendy et Tanguy Ndombele devraient être opérationnels. « Tous nos joueurs sont frais », a lancé Genesio.Toute l'actu de la L1Toute l'actu de l'OLL’ASSE solide à Lyon, Depay et Debuchy en forme… Les chiffres du derby