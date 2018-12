L1 - OL : Jean-Michel Aulas réfute les critiques sur Bruno Genesio et le fonds de jeu de l’OL

Jean-Michel Aulas a assuré lundi sur RMC Sport, pendant Breaking Sport, que Bruno Genesio était « le meilleur » entraîneur pour l’OL « à l’instant T » et que le jeu lyonnais était « de qualité ».



Il n’y a pas beaucoup de meilleur paratonnerre que Jean-Michel Aulas pour faire face aux critiques. Invité de l’émission Breaking Sport sur RMC Sport ce lundi, le président de l’Olympique lyonnais en a encore fait la démonstration.Une pense qu’Aulas a développé plus tard en plateau : « On a affaire à quelqu’un de parfaitement transparent et lisible. Surtout il ne s’arrête pas là où il est, il continue de progresser sur tous les plans. On a parfois parlé de sa communication ou de sa relation directe avec les joueurs. Il cherche en permanence la solution. C’est un bon entraîneur pour moi, le meilleur à l’instant T que l’on pouvait avoir à partir du moment où on a un effectif extrêmement jeune, avec beaucoup de joueurs qui viennent du centre de formation. »Un discours résolument positif qui s’applique aussi au jeu proposé par les Lyonnais, régulièrement pointé du doigt par une frange des supporters des Gones. Là encore, Aulas défend le bilan de son technicien. « Le fonds de jeu de l’Olympique lyonnais est de qualité. Ceux qui critiquent sont soit des gens qui n’y connaissent rien, soit des gens qui sont animés par le bashing. (…) Bruno a beaucoup plus de qualités qu’il n’a de défauts et il apporte à l’Olympique lyonnais cette maturité qui fait qu’aujourd’hui, on est toujours dans les temps pour pouvoir jouer la Ligue des Champions et pour se qualifier mercredi. » « JMA » estime surtout que la perception de l’OL est biaisée par la concurrence déloyale du PSG, quand lui entretient un système vertueux à Lyon. Selon lui, la colère d’une partie des fans « n’est pas justifiable ». « Si le PSG n’était pas là, je pense qu’on aurait des chances à nouveau d’être champion. A l’heure actuelle, c’est très difficile.Nos supporters qui sont stressés et frustrés sont ceux qui aimeraient bien qu’on soit premiers. C’est un petit de désappointement, c’est sympathique, mais il ne faut pas que ça pénalise le club derrière. »En effet, à maintes reprises ces derniers mois, Aulas a associé l’irrégularité de son équipe aux critiques récurrentes dont elle fait l’objet. Mais le boss de l’OL reste emballé par ce qu’il voit de son équipe de manière globale, malgré un déséquilibre qui se paye parfois cash. « Quand on veut être très offensifs, jouer avec quatre ou cinq attaquants, on s’expose plus.En football, c’est comme en échecs, il faut gagner les parties, pas une seule, mais il faut être présent en championnat et en Ligue des Champions. On est l’une des seules équipes invaincues en Ligue des Champions, et pourtant le groupe est de grande qualité. (…) Cette équipe me donne tellement de bonheur quand elle gagne à Manchester City ou qu’elle écrase l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium que ça permet de continuer à vivre et d’espérer. Le foot est une magnifique école de positivisme. » Si elle devait réellement exister, Aulas en ferait à coup sûr un bon directeur.Toute l'actu de la L1Toute l'actu de l'OL