L1 - OL : Clément Grenier a des touches en Ligue 1 et à l’étranger

Alors qu’il a déjà vidé son sac pour le Canal Football Club dimanche soir, Clément Grenier état l’invité de Team Duga sur RMC ce mardi. Placardisé à Lyon, où il a dû, depuis le début de saison, se contenter de trente minutes de jeu contre Montpellier, mercredi dernier, en Coupe de la Ligue, le milieu de terrain cherche désespérément une porte de sortie. Et pour cela, celui qui est passé par l’AS Rome a rappelé qu’il était prêt physiquement, alors qu’il a enchaîné les rencontres avec la réserve : « J’ai bien compris que mon avenir n’était malheureusement pas à Lyon. Je suis prêt à jouer, je suis prêt physiquement. J’ai joué en CFA, j’ai enchaîné des matchs et je continue de le faire. J’aime le football, j’ai envie de prendre du plaisir. C’est d’autant plus frustrant, quand on est prêt, de ne pas pouvoir s’exprimer au haut niveau. ». Grenier : « Un avenir footballistique intéressant » Si il n’est a priori pas évident de deviner l’identité du club qui voudra bien relancer un joueur complètement mis de côté, Grenier a assuré qu’il avait « quelques touches en L1 et quelques touches à l’étranger qui permettent d’avoir un avenir footballistique intéressant ». Celui qui fêtera ses 27 ans le 7 janvier prochain a en tout cas laissé entendre que l’OL faciliterait son départ : « Je ne sais pas encore ce que Lyon demandera mais je pense pas grand-chose d’après les discussions qu’on a eues. Vu que je n’ai pas joué, c’est difficile de me vendre ». Grenier a par ailleurs avoué à demi-mot qu’il ne serait pas exigeant en ce qui concerne son salaire. Il vaudrait mieux pour son temps de jeu, effectivement…