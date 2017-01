L1 – Nice / Vincent Koziello : « Deux points perdus »

Vincent Koziello était déçu après le match nul de Nice à Bastia vendredi soir (1-1, 21eme journée de Ligue 1). Pour le milieu niçois, son équipe lâche des points importants.

Titulaire dans le milieu à trois de l’OGC Nice à Bastia vendredi soir, Vincent Koziello n’a pu éviter le nouveau match nul de son équipe (1-1, 21eme journée de Ligue 1), le troisième de suite en championnat. Surtout que le Gym a souffert, notamment en première période. « C’est toujours compliqué ici dans ce contexte. Ils ont mis beaucoup d’agressivité. On a su régir à leur premier but. Mais ce sont deux points de perdu, on avait la possibilité de gagner, regrettait l’international Espoirs au micro de Canal+Sport. Il reste plein de points à prendre, il faut se reconcentrer. »

« La dernière passe nous a fait défaut. On a une ou deux occasions pour marquer mais ce n’est pas assez pour pouvoir gagner ce genre de matchs. On avait les moyens de faire mieux, c’est dommage », poursuit Vincent Koziello. Avec ce résultat, Nice laisse l’occasion à Monaco de prendre davantage d’avance en tête du classement, et peut voir le PSG revenir à une longueur samedi. « On était prévenus que les équipes allaient davantage nous attendre. On a pas mal d’absents donc il faut faire avec et donner le meilleur de nous », prévient le milieu azuréen.