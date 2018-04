L1 - Nice : Super Mario a des envies de Serie A

Interrogé par nos confrères de calciomercato.com, l’attaquant niçois fait part de son envie de retourner en Italie. La Roma pourrait notamment être intéressée par le natif de Palerme.

Auteur de quinze buts cette saison en Ligue 1, l’attaquant niçois Mario Balotelli (27 ans) continue de se rapprocher de la sortie. Alors que son coéquipier Alassane Plea se verrait bien relever un nouveau challenge à l’étranger, l’international italien ne cache pas ses envies de retourner au pays. « J’aimerais retourner en Italie, a indiqué le natif de Palerme à nos confrères de calciomercato.com. Il y a beaucoup d’équipes qui me suivent, mais je peux dire que l’AC Milan n’est pas l’une d’entre elles. Il n’y a aucune chance que je retourne chez les Rossoneri (ndlr : Super Mario a d’ores et déjà évolué à deux reprises sous les couleurs de l’actuel septième de Serie A). »

Après avoir fini par prolonger l’aventure sous les ordres de Lucien Favre l’été dernier, Super Mario apparaît aujourd’hui bel et bien sur le départ. « Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n’en suis pas totalement certain, a indiqué celui qui est aussi passé par l’Inter Milan, Manchester City et Liverpool. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici malgré le fait que ce soit ma meilleure en France. » Aux dernières nouvelles, le protégé de Mino Raiola a notamment été proposé à la Roma d’Eusebio Di Francesco.