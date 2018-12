L1 - Nice : Sans Mario Balotelli contre Saint-Etienne

Ballon d’or africain 1994,, alias « la mobylette », a été l’un des fers de lance dude la grande époque des années 90. Au sein d’une génération dorée decomposée des Jay-Jay Okocha, Amokachi et Yekini, le véloce ailier nigérian a régné en maître incontesté sur le « Continent-mère », en remportant notamment la Coupe d'Afrique des Nations 1994. Grand héros de cette 17ème édition de la, le natif de(Nigeria) a signé un mémorable doublé face à lalors de la grande finale à Tunis (victoire du Nigeria 2-1). Participant également au triomphe de sa sélection lors desd’Atlanta en 1996 face à l’(signant le but de la victoire en finale), il a surtout mené les Super Eagles vers une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis, terminant notamment meilleur buteur de son équipe avec deux unités. Doté d’une accélération foudroyante et d’un pied gauche redoutable,était également un buteur assez prolifique en clubs. Sous les couleurs du(Egypte) et du, ses deux premiers clubs étrangers, il signa pas moins de 73 réalisations en 122 apparitions. Des performances impressionnantes qui lui ont valu de rejoindre le granden 1996. Hélas, et après un premier exercice plutôt réussi sous le maillot blaugrana, il passa les trois saisons suivantes sans disputer un seul match en raison d'une grave blessure au genou, qui le priva d'ailleurs de la Coupe du Monde 1998.