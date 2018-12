L1 – Nice / Patrick Vieira : « Balotelli est en mal de confiance »

Nice a enchaîné un deuxième match nul consécutif sans marquer face à Angers (0-0), mardi soir, lors de la 16eme journée de Ligue 1. Les Aiglons restent septièmes, avec sept longueurs d’avance sur leur adversaire du soir (12eme).

Patrick Vieira et ses hommes auront deux façons possibles de lire ce deuxième score nul et vierge de suite. Soit les Aiglons calent après leur série de quatre victoires consécutives. Soit ils confortent cette dernière en ayant le mérite de ne pas perdre quand ils ne peuvent pas gagner. Quoiqu’il en soit, l’OGCN n’a pas montré assez pour espérer mieux qu’un point face au SCO. Du moins, il n’a pas montré mieux que son adversaire du soir à l’Allianz Riviera. Le septième de Ligue 1 pourra en fait surtout regretter ses deux occasions durant la première demi-heure, qui auraient pu récompenser une entame de match techniquement très réussie. Mais Makengo a manqué d’inspiration à bout pourtant (3eme) et Balotelli de confiance dans un face à face certes difficile à négocier (29eme). Le reste ? Une bonne maîtrise mais de moins en moins de danger apporté sur la cage d'un Butelle toutefois exclu en fin de rencontre, pour avoir intercepté de la main un ballon hors de sa surface devant Saint-Maximin.En face, le SCO est plutôt monté en puissance et aurait pu se mettre dans une très bonne position si Bahoken avait moins ouvert son pied (29eme) et si Benitez n’avait pas sorti une parade décisive devant Tait (58eme). Mais les hommes de Stéphane Moulin ont également pris goût aux matchs nuls ces dernières semaines et ont rapidement tempéré leur pressing haut entrevu à la reprise, pour gérer un nul mérité. Nice aura en tout cas du mal à espérer beaucoup mieux dans ce genre de rencontres s’il ne peut pas compter sur un véritable point d’appui devant. Mais Balotelli est méconnaissable, et Ganago n’a pas brillé lors de son entrée mardi. Saint-Maximin ne peut pas tout faire…Après un superbe mouvement à quatre sur le côté droit, Atal centre fort dans la surface. Traoré se rate totalement dans son dégagement et Makengo surgit mais bute sur le portier adverse à bout portant !.Balotelli ! Cyprien dépose un ballon dans le dos de Pavlovic après un superbe appel de l'Italien, qui place un extérieur du droit devant Butelle. C'est au-dessus..Bahoken !! La première grosse occasion angevine ! Sur un contre éclair, Tait percute et lance son attaquant dans le dos de la défense. Mais l'ancien Strasbourgeois, excentré à gauche, ouvre légèrement trop son pied. Cela passe de quelques centimètres à côté !La parade de Benitez ! Reine-Adélaïde décale Tait dans la surface, qui devance Atal pour frapper du plat du pied gauche. Le portier niçois s'impose et détourne en corner !Hérelle ! Le défenseur des Aiglons est libre de tout marquage au point de penalty sur le corner, mais rate complètement son coup de tête.Titularisé dans un rôle inhabituel de piston gauche, Allana livré une copie très propre. Très percutant et efficace dans ses dribbles, l’ancien Bastiais n’en a pas oublié de défendre et a même réalisé quelques interventions décisives. Un vrai soldat.Lui aussi utilisé comme piston gauche à Angers, Pierricks’est montré très juste techniquement, rappelant pourquoi il est aussi capable d’évoluer dans l’entrejeu. Le gaucher n’a pas hésité à provoquer et à centrer, en ne laissant que peu d’espaces à Atal dans son couloir.Wylanétait associé à Lees-Melou dans l’entrejeu et a brillé au milieu de terrain. Le natif des Abymes a pris des risques dans son jeu long, avec certes un peu de déchet mais en étant à l’origine d’occasions franches. Un Balotelli en confiance aurait converti l’une d’entre elles.Pourtant imposant, Cheikha traversé cette rencontre comme une ombre. Le milieu du SCO a été particulièrement effacé en première période, dans les deux surfaces. Si le Gym a semblé prendre l’ascendant dans l’entrejeu par séquences, il y était pour quelque chose.Comme samedi face à Guingamp, Marioest encore sorti très énervé du terrain après s’être éteint en deuxième période. L’Italien a eu des occasions à se mettre sous la dent mais manque encore cruellement de confiance, et a raté des contrôles « faciles ». Son investissement sur la pelouse a pourtant été plutôt encourageant.Saint-Maximin a brillé et Abdoulayeen a évidemment souffert. Le latéral angevin s’est montré sur quelques montés intéressantes mais n’a jamais trouvé la clé pour limiter l’influence de son vis-à-vis. Il a, de plus, affiché le plus faible pourcentage de passes réussies parmi les 20 joueurs de champ titulaires.M. Ben El Hadj est passé proche de se tromper en ne donnant qu’un carton jaune à Ludovic Butelle sur une sortie illicite en fin de match. Mais il s’est finalement ravisé après consultation du VAR. Pour le reste, la rencontre s’est déroulée dans un état d’esprit tout à fait correct.Benitez () – Atal (), Hérelle (), Dante () (cap) puis Boscagli (77eme), Sarr (), Saint-Maximin () - Cyprien (), Lees-Melou () - Makengo () puis Srarfi (64eme), Tameze () - Balotelli () puis Ganago (65eme): Clémentia (g), Burner, Boscagli, Walter, Danilo: P.VieiraButelle () – A.Bamba (), I.Traoré (cap) (), Pavlovic (), Thomas (), Capelle () – N’Doye (), Santamaria () – Reine-Adélaïde () puis Mangani (71eme), Bahoken () puis C.Lopez (86eme), Tait (: Mandrea (g), Aït-Nouri, Kanga, Bertrand: S.Moulin