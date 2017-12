L1 - Nice : Mario Balotelli veut rester

Interrogé par nos confrères de Sky Sport Italia, l’avant-centre italien Mario Balotelli a émis le souhait de poursuivre l’aventure avec Nice.

Auteur de dix buts cette saison en Ligue 1, l’attaquant international italien Mario Balotelli (27 ans) va-t-il prolonger l’aventure avec Nice ? « Le Mercato ? J’ai appelé Raiola (ndlr : son agent) et je lui ai demandé : alors je fais quoi en janvier, a expliqué l’ancien joueur de l’Inter Milan, de Manchester City, du Milan AC et de Liverpool dans un entretien accordé à Sky Sport Italia. Il m’a répondu : je ne sais pas. Moi, je veux rester à Nice et il m’a répondu : on verra. » Si Super Mario ne semble pas pressé de quitter les Aiglons, l’objectif reste tout de même de retrouver une écurie jouant la Ligue des Champions. Rivère : « Balotelli a un certain niveau de salaire » Des déclarations qui interviennent après celles du président Jean-Pierre Rivère. « Balotelli, c’est un très gentil garçon, a récemment indiqué le boss du Gym à nos confrères de SFR Sport. Et il a une adresse incroyable. Il est en train de changer de style de jeu, je trouve qu’il est en progression. Mais aura-t-il envie de rester l’année prochaine ? Peut-être. Pourra-t-on le garder ? Je n’en sais rien, ça dépendra des résultats sportifs. Quand on fait signer Balotelli, c’est parce que l’on sait que l’on a l’Europe au bout, donc des recettes complémentaires. Sans trahir de secret, Mario a un certain niveau de salaire. Et si on n’a pas l’Europe, ce n’est plus le même niveau de salaire. Peut-être que dans ce cas, il partira. Nous, on est obligé de sécuriser les choses. »