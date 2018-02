L1 - Nice : Mario Balotelli de retour en sélection ?

Et si Mario Balotelli faisait son grand retour avec la Squadra Azzurra ? A en croire La Repubblica, cette hypothèse pourrait devenir réalité dès le mois de mars. Près de quatre ans après sa dernière sélection, « Super Mario » pourrait faire un come-back retentissant !

Entre Mario Balotelli et la Squadra Azzurra, c’est un peu du je t’aime… moi non plus. Sélectionné à 33 reprises avec l’équipe nationale d’Italie, le buteur de l’OGC Nice n’a plus connu la moindre sélection depuis l’échec de la Coupe du Monde 2014. Après des passages timides à Liverpool et l’AC Milan, il faut dire ses prestations ne jouaient pas forcément en sa faveur… Revigoré depuis son transfert sur la Côte d’Azur, l’attaquant de 27 ans réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière sous le maillot des Aiglons. Suffisant pour être rappelé par la Squadra Azzurra ? Si l’on en croit les informations de La Repubblica, l’entraîneur intérimaire de l’équipe nationale d’Italie, Luigi Di Biagio aurait prévu de lui redonner sa chance pour les rencontres amicales face à l’Argentine (23 mars) et l’Angleterre (27 mars). Loin d’être une surprise, ce retour apparaîtrait comme étant fort logique face aux difficultés rencontrées par l’Italie qui, on le rappelle, ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde en Russie (14 juin – 15 juillet).