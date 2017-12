L1 - Nice / Lucien Favre : « C’est encourageant »

Lucien Favre, l’entraîneur de Nice, affiche sa satisfaction après la victoire de dimanche contre Nantes (2-1, 17eme journée de Ligue 1).

Lucien Favre, l’entraîneur de Nice, livre son analyse après la victoire de dimanche contre Nantes (3-1, 17eme journée de Ligue 1). « C’est une grosse satisfaction par le jeu produit, a expliqué le technicien suisse à l’issue de la rencontre. On a déjoué Nantes, ce qui n’est pas facile. La victoire n’est pas imméritée sur l’ensemble du match. On a fait quelques cadeaux sur des passes que l’on ne doit pas faire. On est venu en sachant qu’on pouvait faire quelque chose, comme on pouvait avoir de gros problèmes grâce à son défi physique permanent. On a bien maîtrisé. C’est encourageant. Trois victoires de suite qui font du bien. On a bien tenu face à Nantes. On était bien. »