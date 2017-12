L1 - Nice : La Premier League ne lâche pas Jean-Michaël Seri

Selon les informations du Daily Mail, le milieu de terrain niçois serait surveillé par deux poids lourds de Premier League : Manchester City et Liverpool. Lié jusqu'en juin 2019 avec les Aiglons, l'international ivoirien pourrait faire l'objet d'une offensive lors du Mercato d'hiver. Citizens et Reds seraient particulièrement intéressés par le profil du protégé du Suisse Lucien Favre.

Après son vrai-faux départ au FC Barcelone, le milieu de terrain niçois Jean-Michaël Seri (26 ans) garderait une certaine cote sur le marché des transferts. Et ceci malgré une première partie de saison délicate avec les Aiglons. Alors que le Paris Saint-Germain garderait un œil sur le dossier, l’international ivoirien serait aussi surveillé par deux poids lourds de Premier League, a-t-on appris dans les colonnes du Daily Mail. A en croire les informations de nos confrères anglais, Liverpool et Manchester City continueraient de suivre les prestations du protégé de Lucien Favre. Un intérêt concret Reds (qui pourraient disposer de moyens conséquents en cas de vente du Brésilien Philippe Coutinho au Barça) et Citizens auraient apparemment montré un intérêt concret pour l’ancien joueur de Paços de Ferreira. Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec le Gym, le natif de Grand-Bereby serait suivi de particulièrement près et cela pourrait visiblement bouger dès le Mercato d’hiver. Apparu à dix reprises cette saison en Ligue 1 (1 but et 1 passe décisive), Jean-Michaël Seri pourrait donc animer la prochaine période de mutations. En espérant que le feuilleton soit moins mouvementé que l’été dernier, le club du président Jean-Pierre Rivère devant également gérer le cas du Néerlandais Wesley Sneijder qui pourrait avoir des envies d’ailleurs durant la mois de janvier…