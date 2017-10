L1 - Nice / Dante : « On doit se relever et travailler »

Déçu par la défaite de Nice contre Marseille ce dimanche soir (2-4), Dante a tenu à dédramatiser, appelant ses coéquipiers à se relever très rapidement.

Dante était évidemment déçu après la défaite de Nice contre Marseille (2-4), dimanche soir à l’Allianz-Riviera (2-4). Le Brésilien regrettait surtout la gestion de l’avantage de deux buts de son équipe en fin de première période. « A 2-0, on a réduit l’intensité et on le paye cash. C’est dommage. Quand on voit l’ensemble du match, le score ne reflète pas la réalité, mais c’est à nous de faire attention car les erreurs se payent cash contre des équipes comme l’OM. » Pour autant, le capitaine niçois veut dédramatiser et refuse de s’affoler après ce revers difficile à avaler. « On a aussi manqué de chance, comme sur le deuxième but où il y a une glissade puis un but contre son camp. On doit apprendre de ces matchs. L’important c’est qu’on n’a rien lâché, on a joué jusqu’au bout. Les vrais guerriers perdent et se relèvent. On s’en fout d’une défaite. Devant nos supporters, évidemment que ça fait mal, mais nous on doit se relever et travailler », prévient Dante au micro de Canal+. Pour se relever, les Niçois ont du temps. Deux semaines exactement avant le prochain match, à Montpellier.