L1 - Nice : Christophe Hérelle (Troyes) arrive

Selon Le 10 Sport, le défenseur central troyen Christophe Hérelle se rapprocherait de Nice.

Approché en vain au cours des derniers mois, le défenseur central troyen Christophe Hérelle (25 ans) aurait été relancé par Nice et, selon Le 10 Sport, le dossier serait jugé en bonne voie. Les discussions auraient connu de bonnes avancées, l’ancien joueur de Sochaux, de Colmar et de Créteil ayant apparemment de grandes chances de s’engager avec les Aiglons. Le club du président Jean-Pierre Rivère pourrait débourser de l’ordre de cinq millions d’euros pour arracher la signature du numéro 22 de l’ESTAC. Saint-Etienne serait visiblement distancé dans la course pour recruter le protégé de Jean-Louis Garcia.