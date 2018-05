L1 - Nice : Cela sent la fin pour Lucien Favre

Selon Sky Germany, le Borussia Dortmund aurait trouvé un accord avec l’entraîneur niçois. Son arrivée devrait être officialisée la semaine prochaine.

Comme pressenti depuis quelques semaines, Lucien Favre (60 ans), l’entraîneur de Nice, devrait bel et bien poursuivre sa carrière sur le banc du Borussia Dortmund. Selon Sky Germany, les Jaune et Noir seraient parvenus à un accord avec le technicien suisse qui, sauf revirement de situation, devrait prendre la suite de Peter Stöger pour s’occuper des partenaires de Marco Reus. Alors que Marco Rose (41 ans, Salzbourg) aurait aussi été ciblé, l’arrivée de l’ancien coach du Borussia Mönchengladbach et du Hertha Berlin pourrait être officialisée dès la semaine prochaine.