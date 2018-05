L1 - Nice / Arnaud Souquet : « Une saison en dents de scie »

Arnaud Souquet avait des regrets après la défaite de Nice à Marseille dimanche soir (2-1). Un match à l’image de la saison des Niçois selon l’arrière droit.

A Marseille, Nice pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dans les premières minutes. Mais le Gym s’est incliné (2-1) et a perdu des points précieux dans la course à l’Europe. Une déception pour Arnaud Souquet. « On avait réussi à ouvrir le score, on attaque bien le match. Ensuite, sur le deuxième but je dois péter le ballon, même si Dimitri (Payet) a le contre favorable je dois avoir plus envie et sortir le ballon. Après ils égalisent, c’est le jeu. On a souffert de leur pressing et de leur qualité athlétique. Et en deuxième période, on se fait punir sur une erreur, sur un ballon anodin. C’était un but évitable », regrettait l’arrière droit azuréen au micro de Canal+ au coup de sifflet final. « On a manqué de justesse technique dans les derniers gestes, comme cela a été le cas sur toute la saison. Au final, on fait une saison en dents de scie. Mais on va se battre », a ajouté l’ancien Dijonnais. Au classement, Nice reste septième et voit Rennes prendre trois longueurs d’avance dans la course à la cinquième place. « Ce soir c’était une occasion de faire quelque chose parce qu’il y avait la place, on essayera de se rattraper la saison prochaine, promet Arnaud Souquet. On a un potentiel énorme dans cette équipe, il y a de la qualité, mais parfois on ne l’utilise pas assez bien. » Le week-end prochain, les hommes de Lucien Favre accueilleront Caen.