L1 - Nantes : Un club italien sur Claudio Ranieri

Selon les informations du quotidien italien Tuttosport, Claudio Ranieri, l’entraîneur de Nantes, figurerait sur les tablettes de Cagliari.

Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec Nantes, Claudio Ranieri (66 ans) disposerait notamment d’une piste en Italie pour la saison prochaine. Selon les informations de nos confrères de Tuttosport, Cagliari pourrait essayer de récupérer son ancien coach lors du Mercato. Après un premier passage entre 1988 et 1991, le natif de Rome pourrait effectuer son grand retour en Sardaigne. En cas de divorce confirmé avec les Canaris, l’ex-entraîneur de Leicester City aurait le choix entre attend une opportunité en Premier League ou retourner aux sources, le piste de sélectionneur de la Squadra Azzurra étant visiblement promis à Roberto Mancini. A la tête des coéquipiers de Daniele Dessena, qui occupe aujourd’hui la seizième place du classement, Ranieri pourrait potentiellement succéder à Diego Lopez. « A-t-il fait part de son envie de quitter le club ? Pour le moment, non, a indiqué le président Waldemar Kita dans un entretien accordé à L’Equipe. De toute façon, on est assez intelligent tous les deux s’il y a quelque chose qui doit arriver. Finissons la saison. (…) Sincèrement, je répète : pour l’Italie, il partirait, mais ce n’est pas encore décidé. (…) On verra. Pour le moment, ça a toujours été l’Italie. »