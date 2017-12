L1 - Nantes : La Jonelière bientôt fermée ?

Selon Presse Océan, le FC Nantes envisagerait de quitter son centre d’entraînement de la Jonelière.

Et si le FC Nantes s’apprêtait à connaître une vraie révolution ? Alors que le projet de nouveau stade, YellowPark, est en bonne voie pour remplacer la Beaujoire d’ici 2022, les Canaris pourraient aussi changer de centre d’entraînement. Selon Presse Océan, le club du président Waldemar Kita songerait à quitter la Jonelière, où il a ses quartiers depuis 1978. Le président nantais souhaiterait trouver un site plus grand. Le quotidien régional ajoute qu’un rendez-vous est calé lundi entre les dirigeants des Canaris et Nantes Métropole pour évoquer ce sujet.