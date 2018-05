L1 – Nantes : Kita allume un de ses joueurs

Dans une interview accordée à L’Equipe et qui paraîtra mercredi, Waldemar Kita s’est montré très dur envers l'un de ses défenseurs, qui rejoindra Lyon la saison prochaine.

Voilà une situation qui est en train de sérieusement s’envenimer. Déjà largement évoquée avant et dans la foulée de la rencontre entre Lyon et Nantes samedi, pour le compte de la 35eme journée de Ligue 1, la titularisation de Léo Dubois contre l’OL, dont il portera les couleurs la saison prochaine, fait de nouveau débat. Mais cette fois-ci, il n’est pas question d’observateurs plus ou moins objectifs ou déçus de la défaite des Canaris. Non, il s’agit bien de Waldemar Kita, qui n’y est pas allé de main morte au moment d’évoquer le cas de son joueur dans les colonnes de L’Equipe. À mes yeux, il s’est caché, il n’a même pas fait son devoir professionnel, il n’a pas joué le jeu et il est le premier responsable. S’il était pro et correct vis-à-vis de Lyon et surtout vis-à-vis de Nantes, il aurait dû lui dire (à Ranieri) : “Écoutez, je pense qu’il ne vaut mieux pas que je joue.” » a déclaré le président des Canaris dans une interview à paraître mercredi.

Très agressif, l’homme d’affaires de 64 ans n’a pas hésité à remettre en question la performance du latéral droit contre ses futurs coéquipiers : « C’est un gamin, il n’a pas de bons conseillers autour de lui, et puis il pense qu’il a fait un bon match alors que, sur le premier but, il tourne le dos sur la frappe (de Depay), il n’a pas fait un seul centre, un seul débordement comme il en a l’habitude, il a laissé faire les choses », a-t-il lâché. Visiblement particulièrement remonté contre le joueur de 23 ans – au point de mettre totalement de côté les supposées tensions avec Claudio Ranieri durant l’interview – Kita a fait part d’une rancœur qui dépasse largement le cadre de la défaite nantaise au Groupama Stadium : « Derrière, tu as un ou deux jeunes qui ne jouent pas à cause de lui parce qu’il veut montrer quoi ? Qu’il est le plus fort ? C’est pourtant un gamin que j’ai toujours défendu, mais on paie toujours cash. Donc, Ranieri n’y est pour rien, il lui a posé la question : “Te sens-tu capable ?” Il a répondu oui, mais il a triché, il n’en a rien à faire de personne et au contraire, s’il peut nous emmerder, il nous emmerdera ». Révélateur d’un président qui en veut énormément à son joueur de partir libre en fin de saison.