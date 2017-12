L1 - Nantes / Claudio Ranieri : « Je suis déçu »

Claudio Ranieri, l’entraîneur de Nantes, ne cache pas sa déception après la défaite de dimanche contre Nice (2-1, 17eme journée de Ligue 1).

Claudio Ranieri, l’entraîneur de Nantes, fait le point après la défaite de dimanche contre Nice (2-1, 17eme journée de Ligue 1). « On a bien joué, on a bien gardé le ballon, on a fait de bonnes choses, mais les dernières passes n’étaient pas suffisantes, a expliqué le technicien italien à l’issue de la rencontre. Je suis déçu. On doit travailler pour s’améliorer encore. Nice a été surpris de notre première mi-temps. Ils ont ensuite réagi. Il y a de bons joueurs. Nous avons fait un bon match, mais nous avons beaucoup travaillé sans faire de but… Nice a joué moins et a mis plus de buts. On a aussi manqué de chance avec la tête d’Iloki. » 🏁 C’est terminé, Nantes s’incline pour la première fois depuis quatre mois au Stade de la Beaujoire. 1️⃣-2️⃣ #FCNOGCN pic.twitter.com/epzGkpYwX9 — FC Nantes (@FCNantes) 10 décembre 2017