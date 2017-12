L1 - Montpellier : Souleymane Camara veut prolonger

En fin de contrat avec Montpellier, l’attaquant sénégalais Souleymane Camara espère rempiler.

Décisif lors de la victoire de mercredi soir contre Lyon (4-1, 8emes de finale de la Coupe de la Ligue), le Montpelliérain Souleymane Camara espère prolonger son engagement qui expire à l’issue de la saison. Arrivé lors de l’été 2008, l’attaquant international sénégalais de 34 ans n’a pas dit son dernier mot. « Je prends du plaisir, c’est un métier que j’ai toujours voulu faire et tant que physiquement je me sens bien, je veux continuer, a expliqué l’ancien joueur de Monaco et de Nice dans des propos relayés par nos confrères de L’Equipe. Avec le MHSC. Oui, j’ai envie de continuer à Montpellier. Mais nous n’avons eu aucune discussion pour le moment. Je me concentre sur le terrain et si on est bon, après, il est plus facile de discuter. »