L1 - Montpellier : Souleymane Camara a prolongé

Souleymane Camara, l'attaquant sénégalais de Montpellier, a rempilé pour une saison. Soit jusqu'en juin 2019. Sa prolongation a été annoncée ce mercredi. A l'image de son coéquipier Vitorino Hilton, l'ancien joueur de Monaco, de Guingamp et de Nice a choisi de poursuivre l'aventure dans l'Hérault, avec le record de Pascal Baills dans le viseur.

Après Ruben Aguilar et Vitorino Hilton, c’est au tour de Souleymane Camara (35 ans) de prolonger l’aventure avec Montpellier. Auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1, l’ancien joueur de Monaco, de Guingamp et de Nice a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2019 avec la formation entraînée par Michel Der Zakarian. « Comme chaque année, c’est un grand plaisir de poursuivre l’aventure avec le MHSC, chacun à son destin et mon destin est d’être ici aujourd’hui, explique le Sénégalais sur le site officiel de l’écurie héraultaise. Je suis vraiment heureux de poursuivre ici. » « Je suis content que le staff technique ait décidé que l’on prolonge Souley, indique, de son côté, le président Laurent Nicollin. Je pense qu’il va encore nous apporter son envie et son expérience la saison prochaine. Savoir qu’il va disputer sa 12eme saison avec nous es une très belle chose. Il n’y arrivera peut-être pas cette saison avec sa blessure, mais il a en ligne de mire les 400 matchs disputés sous le maillot du MHSC et pourquoi pas de dépasser Pascal Baills (365), mais il ne faut pas trop lui dire sinon il ne le fera pas jouer l’année prochaine. Plus sérieusement, je suis vraiment très heureux que Souley prolonge l’aventure avec nous. C’est le signe qu’on garde le lien avec nos anciens. »