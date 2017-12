L1 - Montpellier : Le projet de nouveau stade est « complexe »

Alors que la pose de la première pierre est prévue en 2019, le nouveau stade de Montpellier est un dossier « complexe » selon le président de la métropole.

Le MHSC aura-t-il un nouveau stade dans les années 2020, conformément au souhait de son ancien président Louis Nicollin ? Alors que la première pierre de la nouvelle enceinte doit être posée en 2019, les questions autour du financement ne sont pas réglées. Dans un entretien accordé à Midi Libre ce mercredi, le président de la métropole Philippe Saurel s’est montré perplexe : « Un partenariat public-privé, ce n’est plus possible. C’est aujourd’hui décrié en raison des gouffres que cela peut engendrer. Nous devons voir quelles seraient les coopérations possibles », explique l’homme politique, qui qualifie le projet de « complexe mais pas irréalisable ». Même si le projet n’est pas encore entériné, le président de la métropole a détaillé les contours de ce qui est envisagé. Une enceinte d’un peu plus de 30 000 places est en projet (contre 32 900 aujourd’hui). Le chiffre est en hausse par rapport aux premières annonces (25 000) pour une bonne raison : l’accueil de grandes compétitions internationales, pour lesquelles un minimum de 30 000 places est souvent demandé. Le futur stade du MHSC, s’il sort de terre, portera le nom de Louis Nicollin.