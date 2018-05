L1 - Monaco : Un nouveau pro

Gobé Gouano, le jeune attaquant de Monaco, a signé son premier contrat professionnel.

Auteur de dix-neuf buts et dix-sept assists cette saison avec les U19, Gobé Gouano, le jeune attaquant de Monaco, a signé son premier contrat professionnel. Agé de dix-sept ans, l’espoir asémiste s’est engagé jusqu’en juin 2021 avec le club de la Principauté. « C’était mon rêve de signer professionnel, a-t-il expliqué sur le site officiel des Rouge et Blanc. Désormais je dois rendre la confiance que le club m’offre en me permettant de signer mon premier contrat professionnel. C’est une étape. À moi de travailler pour atteindre mon objectif : jouer avec l’équipe première ! »