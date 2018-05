L1 - Monaco : Un groupe décimé pour affronter Caen

Dimanche (17h00), Monaco affrontera Caen avec un groupe très amoindri. Radamel Falcao est notamment forfait.

Il est temps que la saison se termine pour Monaco. Dans le dur en championnat depuis trois semaines, le club de la Principauté n’a plus le droit à l’erreur pour rester sur le podium. Mais à Caen, ce dimanche (17h00), l’ASM devra composer sans de nombreux joueurs absents. Si Adama Diakhaby et Fabinho sont suspendus, Radamel Falcao, Djibril Sidibé, Stevan Jovetic, Keita Baldé et Jorge sont eux forfaits. Comme la semaine dernière, beaucoup de jeunes ont donc été conviés par Leonardo Jardim pour ce voyage en Normandie. C’est le cas de Pietro Pellegri, qui effectue son retour de blessure après avoir été opéré d’une pubalgie en mars.

Le groupe de Monaco : Subasic, Sy, Fernandez – Glik, Mbae, Raggi, Serrano, A.Touré – Bongiovanni, Boschilia, A.Diallo, Lemar, Mboula, Moutinho, N’Doram, Rony Lopes, Tielemans – Ghezzal, Pellegri, Sylla