L1 - Monaco : Selon son porte-parole, Dmitri Rybolovlev ne souhaite pas vendre le club

A en croire les informations del Mundo Deportivo, l'arrière gauche international espagnol Jordi Alba (29 ans) serait en passe de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Une réunion pourrait même avoir lieu entre les deux parties la semaine prochaine.

Alba n'avait finalement pas bougé lors du dernier Mercato estival

Il serait donc parti pour rester.Ce serait d'ailleurs le souhait du Barça lui-même, sous la houlette du manager général Pep Segura, satisfait du bon début de saison 2018-19 de son protégé, qui a également fait récemment son grand retour en sélection, après avoir été mis à l'écart, dans un premier temps, par Luis Enrique.Le 30 mai dernier, son agent, Vicente Forés, avait alors tapé du poing sur la table, auprès de Sport : « Raul Sanllehi était encore au club quand on nous a dit de ne pas nous inquiéter, qu'on nous appellerait pour prolonger. Mais nous attendons toujours et ça fait bientôt un an et demi. On ne comprend rien. C'est peut-être habituel au Barça ou peut-être qu'ils ne sont pas contents du rendement d'un joueur inclus dans le onze de l'année de la FIFA, qui est, par ailleurs, meilleur passeur à son poste en Europe. Il reste deux ans de contrat et on verra ce qui se passe. Nous sommes très tranquilles. »La semaine prochaine, les deux parties devraient se rencontrer afin de discuter des modalités concernant ce nouveau bail.