L1 – Monaco : L’ASM se penche sérieusement sur un jeune espoir

Jamais rassasié en ce qui concerne les jeunes joueurs en devenir, l’AS Monaco aurait entamé des discussions avec Angers pour son jeune latéral gauche, selon le 10 Sport.

Après une fin de saison qui s’annonce très tendue, l’AS Monaco devra certainement gérer un Mercato tout aussi compliqué. Les départs de Fabinho et Thomas Lemar, entre autres, sont déjà presque actés et le club du Rocher devra, comme chaque saison, rebâtir une partie non négligeable de son équipe. Mais en parallèle, l’ASM prouve depuis plusieurs saisons déjà sa volonté d’attirer les (très) jeunes joueurs les plus prometteurs. Et selon le 10 Sport, des discussions auraient été ouvertes pour un nouvel espoir, en la personne de Ryan Aït Nouri.

Si l’intérêt des Monégasques pour le latéral gauche d’Angers n’est pas nouveau, le club de Dmitri Rybolovlev semble donc décidé à accélérer le mouvement pour ce grand espoir de 16 ans, sous contrat jusqu’en 2021. Au cœur des discussions « concrètes », le possible achat du joueur avant de le prêter dans la foulée à Angers ou dans un club filial (Cercle de Bruges ?). Déjà courtisé par plusieurs écuries européennes (Manchester City, Atlético Madrid), Aït Nouri a fait sa première apparition dans le groupe professionnel lors de la réception de Strasbourg, début avril.

Le tout après avoir été le plus jeune joueur à signer un contrat professionnel avec le SCO. Laurent Viaud, son entraîneur en U17, ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges dans un entretien accordé à Ouest France à propos de son poulain : « Quand je travaillais pour Liverpool (Laurent Viaud était recruteur, ndlr), j’avais vu des garçons comme Kurzawa, Kolodziejczak… Et honnêtement, pour moi, Rayan Aït-Nouri est plus fort qu’eux à cet âge ».