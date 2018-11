L1 – Monaco : Jordi Mboula opéré jeudi et absent plusieurs mois

Alors que son infirmerie est déjà bien remplie, l’AS Monaco va devoir y ajouter Jordi Mboula pour une durée comprise entre trois et six mois selon L’Equipe. Le quotidien explique que le jeune attaquant sera opéré jeudi d’une rupture d’un tendon des ischio-jambiers de la cuisse droite.

Dimanche soir, la scène en a dit long sur la période noire que traverse actuellement l’AS Monaco. Entré en jeu à la 21eme minute pour palier la blessure de Nacer Chadli,Sorti sur civière, l’attaquant de 19 ans pourrait être absent entre trois et six mois. L’Espagnol sera en effet opéré jeudi d’une rupture d’un tendon des ischio-jambiers de la cuisse droite, après avoir disputé neuf matchs depuis le début de saison. Il rejoindra donc Chadli… et quatorze autres coéquipiers à l’infirmerie, dont Kamil Glik, Rony Lopes et Stevan Jovetic. Une véritable hécatombe, même si certains éléments reprendront l’entraînement durant cette trêve internationale.