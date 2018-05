L1 - Monaco : Djibril Sidibé de retour à l’entraînement

Djibril Sidibé, le latéral droit international français de Monaco, a repris le chemin de l’entraînement collectif ce mardi.

Ecarté des terrains depuis la claque reçue face au PSG, le 15 avril dernier, Djibril Sidibé, le latéral droit international français de Monaco, a repris le chemin de l’entraînement collectif ce mardi. Après avoir été victime d’une lésion au ménisque du genou droit, l’ancien joueur de Troyes et de Lille a repoussé l’idée d’une opération afin de garder une chance de disputer le Mondial russe. En attendant d’avoir davantage de précisions sur son état de santé, il s’agit d’une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui a d’ores et déjà perdu Laurent Koscielny (tendon d’Achille). Aujourd’hui, le Tricolore peut espérer disputer les deux dernières journées de Ligue 1 (contre Saint-Etienne et Troyes) et ainsi valider son billet pour la Coupe du Monde 2018. Ses prestations vont être suivies de particulièrement près par le staff de l’équipe de France. La course contre la montre continue, le numéro 19 de l’ASM étant confronté à la concurrence avec Mathieu Debuchy, Benjamin Pavard ou encore Bouna Sarr pour une place dans la liste de « DD ».