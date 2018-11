L1 – Monaco : D.Sidibé incertain contre Caen, longue indisponibilité pour N’Doram et Aholou

A deux jours du match à Caen, Thierry Henry a fait le point sur l’infirmerie monégasque. Les absents sont toujours aussi nombreux et Djibril Sidibé est venu grossir le contingent après le rassemblement des Bleus.

La trêve internationale et les révélations des Football Leaks ont mis sous silence la situation sportive dans laquelle est empêtré Monaco mais le retour de la Ligue 1 a ramené tout le monde à la réalité. Le club de la Principauté est plus que jamais dans le rouge et le déplacement à Caen samedi (20h) s’annonce crucial. Présent en conférence de presse ce jeudi, Thierry Henry a dressé l’état physique de tout son groupe et comme contre le PSG avant la trêve le coach ne va pas avoir l’embarras du choix à D’Ornano. S’il va pouvoir compter sur le retour de suspension de Youri Tielemans,Blessés depuis de nombreuses semaines, Rony Lopes, Pietro Pellegri, Julien Serrano, Adama Traoré, Stefan Jovetic, Almamy Touré et Jordi Mboula sont d’ores et déjà absents pour le déplacement à Caen. Ce sera également le cas de Kevin N’Doram et Jean Eudes Aholou.Annoncé incertain par Monaco-Matin, Radamel Falcao devrait tenir sa place d’après Thierry Henry malgré son absence à l’entraînement mercredi. « Il a eu un petit souci sur une ancienne cicatrice mais rien de grave, touchons du bois. » Un point sera fait vendredi pour les participations de Willem Geubbels et Aleksandr Golovin qui ont effectué leur retour à l'entraînement.