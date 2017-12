L1 - Monaco : Contre Rennes, l’ASM veut boucler en beauté une année exceptionnelle

L’AS Monaco reçoit Rennes, mercredi (20h50), pour la 19eme journée de Ligue 1, avec comme objectif de conclure sur une note positive une année 2017 très riche. Tant par sa folle fin de saison dernière que par sa capacité à ne pas couler dans cette première partie d’exercice.

Vainqueur de ses trois derniers matchs de Ligue 1, l’AS Monaco ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. A la lutte avec Lyon et Marseille pour le podium et la deuxième place directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, les hommes de Leonardo Jardim reçoivent Rennes, ce mercredi (20h50), avec la volonté de conserver leur place de dauphin avant la trêve hivernale. Mais au regard de son année 2017, le club du Rocher a plus généralement la possibilité de finir en beauté une année exceptionnelle. Jardim : « Une grosse année de l’AS Monaco » Un titre de champion de France devant un Paris Saint-Germain qui était censé être intouchable, une finale de Coupe de la Ligue perdue face à ce même PSG (1-4), et un incroyable parcours en Ligue des Champions qui a pris fin en demi-finale face à la Juventus Turin : le début d’année 2017 du club de la Principauté a été tout bonnement incroyable. D’une part, les résultats ont été largement au-dessus de ce que le monde du foot pouvait imaginer avant le début de saison dernière. Mais comment ne pas souligner aussi la stupeur suscitée par l’explosion de Kylian Mbappé au plus haut niveau, et sa facilité à faire la différence dans les phases finales de la Coupe aux grandes oreilles malgré son très jeune âge. Enfin, même si cela ne concerne pas directement le terrain, les recettes dégagées par les ventes de son prodige ainsi que de Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, ou encore Benjamin Mendy, ont eu de quoi impressionner aussi. « C’est le dernier match de l’année, d’une grosse année de l’AS Monaco. Il s’est passé des choses très importantes, de grand niveau. C’est une possibilité de terminer sur une victoire chez nous », a déclaré l’entraîneur monégasque Leonardo Jardim en conférence de presse, lundi. Jardim : « Nous sommes toujours là » Mais la réussite de Monaco en 2017 est aussi d’avoir su limiter une nouvelle fois la casse, après un chamboulement de son effectif. « Il y a des moments de réussite, des moments plus difficiles mais nous sommes toujours là. Mes joueurs montrent du caractère même si parfois les choses tournent moins bien », a reconnu le technicien portugais. Et les moments difficiles ont bel et bien existé depuis septembre. En championnat notamment, lors d’une claque reçue à Nice (4-0), d’une défaite à Lyon (3-2), ou d’une autre à domicile devant un PSG beaucoup trop fort (1-2). Mais aussi et surtout en Ligue des Champions, où l’ASM s’est inclinée deux fois contre Porto, une fois contre Besiktas, et une fois contre Leipzig, pour terminer dernière de son groupe sans la moindre victoire. La scène européenne était donc de trop pour un Monaco hors du coup. Mais en championnat, Jardim et ses hommes seront au pire troisièmes au soir de la 19eme journée. Une vraie performance quand on sait que la majorité de ses meilleurs éléments ont quitté le navire lors du dernier Mercato, et que peu de recrues ont donné entière satisfaction. L’entraîneur portugais a su activer les leviers nécessaires pour que ses troupes restent dans le coup. La « remontada » face à Troyes (3-2, le 9 décembre) a, de son côté, fait beaucoup de bien à un groupe qui manquait de confiance. Le meilleur encore à venir pour Monaco ? Et après cette belle année, Monaco sera encore en mesure d’espérer de bonnes choses au moment de faire ses vœux pour 2018. Car si le champion de France en titre a, sur la scène nationale, donné satisfaction, il est en droit d’espérer beaucoup mieux. D’une part parce que Thomas Lemar a été absent plusieurs semaines et qu’il n’a brillé que par intermittence. D’autre part parce que Fabinho, ou encore la charnière Glik-Jemerson, n’ont pas encore retrouvé leur niveau de la saison dernière. Enfin car des recrues comme Tielemans, Jovetic (s’il reste), Ghezzal, ou encore Keita Baldé, entre autres, sont loin d’avoir donné tout ce qu’ils pouvaient. Parmi les prétendants au podium (hors PSG), le club du Rocher est celui qui est actuellement le mieux classé…et qui a la plus grosse marge de progression. Au moins pour garder sa place de dauphin, au mieux pour aller titiller un Paris qui sera occupé par d’importantes échéances européennes ? S’il est encore trop tôt pour le dire, Jardim n’est en tout cas pas rassasié : « Je suis heureux de ces 3 ans et demi. J’ai encore faim de victoires, je veux toujours gagner plus. Je sens toujours le soutien de mon club, de mon Président. C’est le plus important ».