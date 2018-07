L1 - Monaco : Barreca, c'est officiel

L'AS Monaco a officialisé ce mardi matin la signature du latéral gauche de 23 ans Antonio Barreca en provenance du Torino. L'international espoirs italien a signé pour cinq ans.

Quelques heures après Ronaël Pierre-Gabriel, l’AS Monaco a officialisé l’arrivée d’un autre joueur ce mardi. Il s’agit, comme pressenti depuis plusieurs jours, d’Antonio Barreca. Le latéral gauche de 23 ans quitte le Torino, son club formateur, pour le club du Rocher, où il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. Passé par toutes les catégories de jeunes avec la Squadra Azzura (des U18 aux Espoirs), le natif de Turin n’a joué que neuf matchs la saison passée, en raison de diverses blessures. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco. L’AS Monaco a montré lors des saisons précédentes qu’il était un grand club européen. Le projet du club est très ambitieux, je suis ravi d’en faire partie. Je suis impatient de commencer à travailler avec le staff et des joueurs de grande qualité. Je vais tout donner pour progresser et apporter ma contribution à l’équipe », a déclaré le nouveau Monégasque.

Barreca, huitième recrue de l’été monégasque

« Nous sommes ravis d’accueillir Antonio Barreca à l’AS Monaco. Antonio est un jeune joueur déjà expérimenté. Nous sommes convaincus qu’il trouvera à l’AS Monaco les conditions pour progresser davantage et aider le club à atteindre ses objectifs », a réagi de son côté le vice-président de l’ASM Vadim Vasilyev. Antonio Barreca est déjà la huitième recrue monégasque de l’été, après Ronaël Pierre-Gabriel (St-Etienne), Willem Geubbels (Lyon), Pelé (Rio Ave), Samuel Grandsir (Troyes), Jonathan Panzo (Chelsea), Sofiane Diop (Rennes) et Wilson Isidor (Rennes). Les Monégasques, qui ont perdu le contre le Wisla Cracovie et ont battu Ruch lors de leur stage en Pologne ce week-end, disputeront leur troisième match de préparation de la saison ce samedi face au Cercle Bruges.