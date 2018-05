L1 – Monaco : André Silva à la relance en principauté ?

Pisté par les plus grands clubs européens l'été dernier, André Silva avait finalement rejoint le Milan AC pour 38M€. Dix mois plus tard, le jeune portugais n'a pas confirmé tous les espoirs placé en lui. Selon la Gazzetta dello Sport, un départ est même probable lors du prochain Mercato. L'AS Monaco aurait déjà entamé des discussions pour obtenir le prêt du joueur de 22 ans.

Des espoirs au désespoir… Véritable pépite du football portugais, André Silva n’en finit plus de décevoir du côté de Milan. Recruté par les Rossoneri pour 38M€ l’été dernier, l’ancien joueur du FC Porto vit une première expérience à l’étranger très délicate. A l’image du Milan AC, l’attaquant de 22 ans ne trouve pas son rythme de croisière et traverse cet exercice 2017-18 comme une âme en peine. Auteur de deux petits buts en championnat, l’international portugais ne serait plus désiré en Lombardie. Un départ serait même à l’étude pour le natif de Gondomar selon la Gazzetta dello Sport. Et comme souvent dans ce genre de dossier, l’AS Monaco pourrait en profiter pour réaliser une bonne affaire. Même s’il n’est pas convaincant cette saison sous le maillot milanais, André Silva dispose encore d’une belle cote sur le marché européen…

Un prêt ou un échange à l’étude ?

Selon le média transalpin, Michael Emenalo (directeur sportif de l’ASM) a rencontré Massimiliano Mirabelli, son confrère lombard, et Jorge Mendes pour discuter de l’avenir du joueur formé au FC Porto. A l’issue de cette réunion qui se serait tenue à Madrid, les différents partis auraient avancé plusieurs possibilités afin de conclure le deal. Acheté très cher la saison passée, le jeune avant-centre ne devrait pas être vendu pour le moment. C’est pour cela que l’option prioritaire serait d’avancer sur un prêt payant sans pour le moment parler d’option d’achat. Autre hypothèse possible pour le journal italien : un échange avec Keita Baldé. Toujours très suivi en Italie par Naples, l’international sénégalais pourrait servir de monnaie d’échange dans ce dossier malgré sa bonne première saison passée sous le maillot monégasque (8 buts, 5 passes décisives en 23 matchs). Deux options loin d’être inimaginables même si l’ASM pourrait se pencher plus sérieusement sur la première afin de ne pas sacrifier l’ancien joueur de la Lazio Rome acheté pour 30M€ l’été dernier.

