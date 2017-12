L1 - Marseille / Valère Germain : « Je n’ai pas perdu confiance »

Interrogé au micro de Canal+, Valère Germain, l’attaquant de Marseille, s’est confié après son doublé de dimanche face à Saint-Etienne (3-0, 17eme journée de Ligue 1). L’ancien Monégasque apparaît soulagé après une période de disette.

Valère Germain, êtes-vous soulagé après ce doublé lors de la victoire contre Saint-Etienne ? Oui, j’attendais mes premiers buts en Ligue 1. Je crois que cela faisait trois mois que je n’avais pas marqué. Je jouais un peu moins et c’est plus compliqué de marquer. Cela a été long, mais je n’ai pas perdu confiance. J’ai continué à bien travailler et j’ai eu la chance d’enchaîner deux matchs de championnat. Ce soir (dimanche), ça a payé. Comment expliquez-vous votre réussite face aux Verts ? Y a-t-il eu un changement dans l’animation ? Pas forcément. Cela fait maintenant un moment que l’OM évolue avec un numéro 10. Lors du début de saison, on jouait avec trois milieux et c’était peut-être un peu plus compliqué pour l’avant-centre. Malheureusement pour moi, je n’avais pas joué depuis que l’OM était dans une meilleure forme. Ce soir, on a fait un gros match collectivement. C’est vrai que l’on a bien fait circuler le ballon. On a eu beaucoup d’occasions et on aurait peut-être mérité de marquer davantage. On est très heureux. On recolle avec les deux équipes qui étaient devant nous avant ce match (Monaco et Lyon). Germain : « Quand je joue, il faut que l’OM gagne » Vous marquer des points pour garder cette place de titulaire, non ? Oui, tous les joueurs de l’effectif ont envie de jouer régulièrement et d’être titulaire. Je l’étais au début de saison, mais j’ai eu une période où je marquais moins. J’ai donc été moins titulaire, mais j’espère que ce match va me permettre de rejouer régulièrement. Après, ce n’est pas non plus une fin en soi ce soir. Il faut que je continue à travailler, il faut que je continue à être décisif. Quand je joue, il faut que l’OM gagne. C’est le plus important. Avez-vous douté ? Jamais. Cela a toujours été un rêve de porter ce maillot. Certes, cela se passait un peu moins bien après des débuts magnifiques, mais je n’ai jamais lâché. Ce club mérite des joueurs qui ne lâchent jamais rien. Ce ne sont pas deux ou trois mois sans but qui vont me faire douter.