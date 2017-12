L1 - Marseille / Rudi Garcia : « Peu importe la méthode »

Rudi Garcia, l’entraîneur de Marseille, fait le point avant le choc de dimanche soir contre l’OL (18eme journée de Ligue 1). Morceaux choisis.

Rudi Garcia, que vous inspire ce choc contre l’OL ? C’est un match entre le 2eme et le 4emequi comptent le même nombre de points. C’est la 18eme journée et il en restera vingt à jouer derrière. Si tout le monde pense que ce match est important, c’est parce que les deux équipes, ainsi que Monaco, ont le même nombre de points. Lyon est l’une des bonnes équipes de L1, c’est un club qui compte en France. Derrière le PSG, il y a une place en Champions League et une place en barrage. L’OM et Lyon se battent pour ces places. L’OM remonte la pente grâce à la continuité, mais Lyon est aussi une très bonne équipe. Quel est l’état de votre groupe ? Il est bien psychologiquement. Certains étaient un peu usés psychologiquement, mais ils se sont reposés à Rennes (ndlr : en 8emes de finale de la Coupe de la Ligue). Ils seront bien dimanche. L’important, c’est d’avoir une équipe performante et de gagner des matchs. Ce sont nos objectifs. Pour le moment, on y arrive. Peu importe la méthode. Que pensez-vous de la concurrence entre Valère Germain et Kostas Mitroglou ? Ils continuent de travailler dur. Tout le monde est derrière eux et on a raison. On croit en nous et je crois en chacun de mes joueurs. Il faut de la continuité et de la régularité. Njie ? Il a quand même deux passes décisives (contre Rennes). Il a été frustrant sur une action. C’est un manque de discernement. Le plus important, c’est d’avoir un esprit collectif et de servir le joueur le mieux placé. Garcia : « Bouna Sarr monte en puissance » Quid de la défense centrale ? On a trois centraux de qualité, même s’il ne faut pas juger sur une contre-performance. C’est important d’avoir du choix à tous les postes. Les centraux ont moins besoin de souffler. Ce match peut-il être décisif pour Florian Thauvin ? Pour la Coupe du Monde ? C’est la régularité d’un joueur avec son club qui compte, pas de réussir un match médiatisé parmi d’autres rencontres ratées. Bouna Sarr peut-il s’imposer comme le titulaire au poste de latéral droit ? Il monte en puissance. Il fait de très bonnes prestations au poste de latéral droit. Il est présent quand on fait appel à lui. Il est rigoureux défensivement. Pour les buts et les passes décisives, ça viendra. Je l’encourage, je le pousse et je lui fais confiance pour qu’il améliore ses prestations.