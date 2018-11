L1 - Marseille : Rudi Garcia encense Florian Thauvin

Invité ce lundi d’OL Access, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a fait le tour de l’actualité. Il est notamment question des critiques à l’égard de Bruno Genesio, l’entraîneur des coéquipiers de Memphis Depay.

Aulas et les critiques contre Genesio

JMA veut inviter Lisandro

Alors que les coéquipiers de Memphis Depay ont rendez-vous vendredi soir pour le derby contre Saint-Etienne (14eme journée de Ligue 1), Jean-Michel Aulas estime qu’il s’agit d’un test important pour une équipe qui souffle le chaud et le froid depuis le début de cette saison 2018-19. « On aborde ce match avec le soutien de tous nos supporters, a indiqué le président lyonnais dans OL Access. Le stade sera plein. Il y aura Manchester City dans la foulée. On avait fait un match extraordinaire là-bas. On aura besoin de faire de grands matches. Ces deux matchs vont réunir près de 120 000 personnes en quelques jours au Groupama Stadium.Une victoire qui pourrait permettre de donner un peu d’air à Bruno Genesio qui n’est pas épargné par les critiques avec les résultats en dents-de-scie des Gones. « Je les traite de la manière la plus objective possible, assure JMA. On a des éléments de référence. Je regarde les résultats et comment les joueurs réagissent au discours de Bruno.Il faut avoir de l’enthousiasme. Quand il y a des erreurs, on essaie de les rectifier. »Et ce n’est apparemment pas le cas dans le dossier de Lisandro Lopez , Jean-Michel Aulas ne comprenant pas les récentes attaques de l’attaquant argentin. « Il n’y a jamais eu de proposition ferme le concernant, assure le boss rhodanien. Il a été un joueur extraordinaire et une personnalité très forte. Il m’a envoyé un message pour me dire qu’il ne comprenait pas un tel buzz.J’ai l’intention de l’inviter pour qu’il découvre le stade. »