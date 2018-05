L1 - Marseille : Naples rêve d'un protégé de Garcia

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Naples resterait fortement intéressé par l’ailier marseillais. L'affaire serait néanmoins des plus compliquées pour le club du président Aurelio De Laurentiis.

Avec les éventuels départs de Dries Mertens et José Callejon, Naples serait notamment sur la piste de l’ailier marseillais Florian Thauvin (25 ans), auteur de vingt buts et dix passes décisives cette saison en Ligue 1. Lié jusqu’en juin 2021 avec le club du président Jacques-Henri Eyraud, le natif d’Orléans figurerait dans les petits papiers de l’actuel deuxième de Serie A. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il s’agirait carrément du rêve du directeur sportif Cristiano Giuntoli qui suivrait l’ancien joueur de Grenoble, de Bastia, de Lille et de Newcastle depuis plusieurs mois.

A en croire nos confrères italiens, le dossier serait néanmoins des plus compliqués, le Tricolore étant apparemment ciblé par une flopée de formations étrangères. Dans un profil plus axial, Iago Aspas (30 ans, Celta Vigo) et Facundo Ferreyra (27 ans, Shakhtar Donetsk) aurait aussi été ciblés par la formation, pour l’instant, entraînée par Maurizio Sarri. En fin de contrat avec les Ukrainiens, ce dernier présenterait notamment l’avantage de pouvoir évoluer aux côtés du Polonais Arkadiusz Milik (qui pourrait récupérer une place de titulaire en cas de départ confirmé du Belge Dries Mertens, notamment surveillé par le Manchester United de José Mourinho).