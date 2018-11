L1 – Marseille / Mathieu Valbuena : « Je trouve que l’OM n’a pas énormément progressé »

Longuement interrogé par Football Club de Marseille, Mathieu Valbuena a notamment donné son avis sur le projet porté par Frank McCourt dans la cité phocéenne. L’ancien milieu de terrain de l’OM s’est montré très critique.

Entre Mathieu Valbuena et l’Olympique de Marseille, l’histoire a été pour le moins agitée, dans le bon comme le mauvais sens. Aujourd’hui à Fenerbahçe, l’ancien milieu de terrain phocéen a longuement évoqué la situation actuelle du club olympien dans une interview accordée à Football Club de Marseille. Avec un œil très critique : « Si on regarde les 3-4 dernières années de l’OM, je trouve que le club n’a pas énormément progressé, a lâché l’international français. On va me dire : ils ont fait une finale de Ligue Europa. Mais, une finale, si tu ne la gagnes pas, deux ans après tout le monde l’oublie. C’est ce qui me dérange un peu. C’est vrai, il y a un nouveau projet mais derrière, qu’est-ce que ça fait ? Est-ce que ça progresse ?». Des questions en forme de réponses qui concernent autant les résultats que les contenus proposés par les troupes de Rudi Garcia : « Mais aussi au niveau du jeu, on ne les voit pas progresser. C’est ce qui m’inquiète ».Dans le viseur de « Petit Vélo » se trouve plus globalement le projet porté par Frank McCourt, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille. Un « OM Champions Project » qui met du temps à atteindre les objectifs initialement fixés : « La Ligue des Champions ? Les dirigeants ont ce projet mais je pense que la mayonnaise doit prendre. Cela fait plus de deux ans qu’ils ont repris ce projet-là, et ils ont promis d’aller en Ligue des Champions et aussi d’y faire bonne figure. Aujourd’hui ça me parait difficile de garantir qu’ils finiront dans les trois premiers », a prévu Valbuena, certainement conscient que l’OM n’a pas progressé dans ses rencontres contre les écuries qui jouent le podium (défaites contre Lille, Lyon, Paris, Montpellier), ce qui lui avait déjà coûté sa place en C1 la saison dernière. « Avec cet Om Project, même s’il faut que la mayonnaise prenne, on ne voit pas de progrès au classement ou de gagner un titre », a-t-il ajouté.Mais alors, que manque-t-il à l’actuel sixième de Ligue 1 pour retrouver la place qu’il estime être la sienne ? Comme beaucoup d’observateurs, l’ancien Lyonnais pointe un problème majeur : l’absence d’un buteur prolifique. « Valère Germain, je l’apprécie beaucoup… Mitroglou aussi. Mais l’OM a besoin d’un numéro 9. On a toujours eu ça à Marseille. On a toujours connu de grands buteurs, s’est remémoré le joueur de 34 ans, toutefois bien conscient des difficultés de recruter à ce poste. Je pense qu’ils ont investi dans d’autres secteurs de jeu, qui je pense, n’étaient pas nécessaires. La priorité c’est l’attaquant, parce que quand on laisse filer Bafé Gomis qui assure 15 voire 20 buts dans la saison… c’est compliqué de le remplacer. On l’a vu l’année dernière. Ce n’est pas donné, le marché est compliqué ». Depuis la Turquie, Valbuena ne peut que constater les dégâts. Et rappeler, tout de même, que son cœur « sera toujours marseillais ».