L1 - Marseille : Lucas Perrin et Sacha Marasovic ont signé

Les Marseillais Lucas Perrin et Sacha Marasovic ont signé ce lundi à la mi-journée leur premier contrat professionnel.

L’OM compte deux nouveaux joueurs professionnels avec Lucas Perrin (19 ans / défenseur central) et Sacha Marasovic (20 ans / milieu offensif). « C’est une grande fierté car je suis au club depuis que j’ai quatre ans, j’ai gravi toutes les étapes dans toutes les catégories depuis que je suis tout petit, explique le premier dans un entretien publié sur le site officiel du club du président Jacques-Henri Eyraud. C’est un grand plaisir de signer son premier contrat pro dans son club formateur. Une étape ? Oui, le plus dur commence. J’ai validé ma formation mais le plus important reste à faire à savoir m’imposer en équipe première. Je dois montrer mes qualités pour le coach puisse me faire confiance. » « C’est une énorme joie et une grande satisfaction, déclare, de son côté, Sacha Marasovic. C’est un rêve qui devient réalité car depuis mon plus jeune âge, je rêve d’être footballeur professionnel et aujourd’hui j’ai la chance de signer mon premier contrat pro avec l’OM, le plus beau club du monde, le club de mon cœur. J’allais au stade quand j’étais jeune. C’est incroyable de signer ici, c’est une immense joie. »