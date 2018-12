L1 – Marseille : Les nouveaux salaires à l’origine des maux marseillais ?

Dans son édition du jour, L’Equipe avance que les salaires proposés aux nouveaux arrivants comme Kevin Strootman et Duje Caleta-Car seraient peut-être l’une des raisons de la première partie de saison marseillaise.

Thauvin et Payet touchés dans leur ego

L’OM paie le parcours européen de la saison dernière

Les visages après la défaite contre Nantes étaient fermés, Florian Thauvin n’hésitant pas à laisser transparaître son ras-le-bol à la sortie d’un match où les maux marseillais sont ressortis comme d’un seul. Rudi Garcia n’a lui pas fait dans la demi-mesure et comme contre face à l’Eintracht Francfort une semaine auparavant le coach marseillais a ciblé ses joueurs et regrettait le manque de cohésion et de caractère de son groupe. « On change les hommes et on retrouve les mêmes défauts. Certains ont bien joué, d’autres nous ont mis dedans en se relâchant quelques minutes. ». Cinquième de Ligue 1, Marseille est loin de la cohésion qui avait fait sa force la saison dernière et personne ne s’en cache. « Il va falloir qu’on retrouve notre mentalité de la saison dernière, être plus bagarreurs, plus accrocheurs, on avait un mental d’acier, constate Thauvin. On était prêt à laisser notre peau sur le terrain. »Ce mental, les Phocéens semblent l’avoir laissé aux vestiaires quand les guerres d’egos qu’on disait terminées ont repris le dessus. Le début de saison mi-figue mi-raisin et le contexte qui va avec n’aident pas à remonter la pente. Pire dans son édition du jour, L’Equipe avance que l’aspect financier du dernier Mercato aurait fini de créer un malaise dans le vestiaire marseillais. Le quotidien sportif va même plus loin et pointe du doigt les arrivées de Kevin Strootman et à un degré moindre Duje Caleta-Car.Si on parle de 800 000 euros c’est en tout cas bien plus que les 500 000 euros bruts mensuels que perçoivent Dimitri Payet et Luiz Gustavo, les deux leaders marseillais.Ce « traitement de faveur » ne passerait que moyennement surtout chez l’international français qui estime avoir porté l’OM la saison dernière. Il n’est pas le seul à penser ça puisque Florian Thauvin (420 000 euros brut mensuels) s’estime léser lui qui a chuté du podium des salaires marseillais depuis l’arrivée de Strootman.Les états d’âmes des deux Français peuvent se comprendre de par leur ancienneté dans le club et leurs poids sportifs depuis quelques saisons surtout quand Kostas Mitroglou et Valère Germain toucheraient respectivement 360 000 euros et 300 000 euros bruts mensuels pour cirer le banc ou être inefficace. En souhaitant retrouver les sommets après une saison dernière réussie, Jacques-Henri Eyraud et le board marseillais se savaient les fesses entre deux chaises avec des joueurs de devoir (Sarr, Ocampos) souhaitant forcément être récompensés. Depuis début août, ils ne sont pas déçus depuis début août.