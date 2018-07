L1 – Marseille : Henri Bedimo ne fait plus partie de l’effectif professionnel

Le défenseur latéral gauche de l’Olympique de Marseille Henri Bedimo « ne fait plus partie de l’effectif professionnel » de l’OM, comme l’a indiqué une source du club phocéen à L’Equipe.

Henri Bedimo ne portera plus le maillot de l’OM. Ce jeudi, un membre du club olympien a assuré à L’Equipe que le défenseur latéral gauche « ne faisait plus partie de l’effectif professionnel », sans donner plus de précisions. Accord de séparation à l’amiable, conflit… Plusieurs potentielles raisons existent. L’ancien Lyonnais était en tout cas absent la reprise de l’entraînement de Marseille la semaine dernière, officiellement excusé pour un virus. Egalement absent pour le premier match amical de l’OM contre Béziers (1-2) mercredi, le joueur de 34 ans semble donc prendre le chemin de la sortie. Rudi Garcia a expliqué mercredi que le Camerounais avait « des choses à régler avec le club ».