L1 - Marseille : Ça bouge pour Rolando

Plusieurs clubs turcs se pencherait sur le cas du défenseur central marseillais Rolando.

Décisif lors de la qualification de l’OM pour la finale de la Ligue Europa, le défenseur central international portugais Rolando (32 ans) n’en reste pas moins dans le flou concernant son avenir. En fin de contrat avec les Phocéens, l’ancien sociétaire du FC Porto n’est pas certain de prolonger l’aventure sur la Canebière, et quelques clubs turcs se penchent notamment sur son cas. Approché par Galatasaray, le natif de Sao Vicente figure aussi sur les tablettes de Trabzonspor et de Fenerbahçe. Alors que les écuries de Süper Lig sont particulièrement attentives au marché des joueurs libres, son profil est actuellement à l’étude.