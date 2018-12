L1 - Lyon : Tanguy Ndombele sort sur blessure

Benjamin Pavard a assuré ce mardi être flatté par l'intérêt du Bayern Munich.

L'entraîneur de Pavard assure la promotion

A Stuttgart, Benjamin Pavard sort doucement la tête de l’eau après une reprise très compliquée avec son club et avec l’équipe de France. Pour preuve, sa présence en conférence de presse ce mercredi à Stuttgart. Une première depuis son retour de Russie. L’occasion pour les médias locaux de l’interroger sur sa situation personnelle et notamment sur l’intérêt du Bayern Munich. « Je n’ai rencontré personne et je n’ai rien signé », a-t-il assuré en préambule au Stuttgarter Nachrichten. Son contrat à Stuttgart court jusqu’en 2021 mais il parait probable de voir le natif de Maubeuge aller voir plus haut en fin de saison. « Je ne sais pas. Je me sens bien ici. On verra bien ce qui se passera l’été prochain », répond Benjamin Pavard, qui ne cache cependant pas être flatté par l’intérêt du Bayern. « C’est bien d’entendre ça », sourit-il. Si des rumeurs l’envoyant à Naples ou à Tottenham occupent aussi l’espace public depuis quelques semaines, c’est bien le club bavarois qui se fait le plus pressant sur ce dossier, preuve de la cote encore très élevée du joueur de 22 ans outre-Rhin.Interrogé sur ce dossier, l’entraîneur de Stuttgart Markus Weinzierl a assuré la promotion de son joueur dans les colonnes de Bild : « Je sais qu’ils le ciblent, je suis au courant des rumeurs. Et s’ils veulent savoir si Benjamin a le niveau pour jouer au Bayern, je dirais que oui, il l’a », juge-t-il. Reste à connaître la position du champion d’Allemagne en titre. Et Uli Hoeness a justement évoqué le cas Benjamin Pavard cette semaine. « Il est bien sûr un joueur qui nous intéresse, confie le président munichois au Stuttgarter Nachrichten. Mais pour le moment, nous n’avons pas parlé des projets pour le Mercato. Nous n’avions pas le temps pour cela à cause de la période trouble que nous avons traversée. » Seulement 4eme de Bundesliga, le Bayern a effectivement d’autres chats à fouetter. Mais il y a fort à parier que parmi les priorités de recrutement pour l’été prochain, le dossier du Français est encore en haut de la pile.