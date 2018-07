L1 - Lyon : Rafael parti pour rester ?

Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec l'OL, le latéral brésilien Rafael n’a pas forcément l’intention de faire ses valises lors du Mercato d’été.

Après l’échec de son transfert au Besiktas Istanbul, le latéral international brésilien Rafael (28 ans) envisage de poursuivre avec l’OL. Et ceci malgré la concurrence de Léo Dubois et Kenny Tete. « Je me sens bien ici, a expliqué l’ancien jouer de Manchester United dans un entretien pour OLTV. J’espère que je vais vite atteindre la barre des 100 rencontres. J’ai envie de continuer à Lyon, je l’avais déjà dit la saison dernière et rien n’a changé dans ma tête. Dans le football, on ne sait jamais, mais j’ai vraiment envie de rester. J’aimerais gagner un trophée ici. Je suis venu à l’OL pour gagner. J’espère que cette saison sera la bonne. »