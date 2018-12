L1 - Lyon : Rafael, le coup dur

Rafael, le latéral brésilien de l’OL, a subi une intervention chirurgicale au niveau des adducteurs. L’ancien joueur de Manchester United sera absent 2-3 mois.



🎙 B.Genesio "Rafael a subi une intervention chirurgicale vendredi, au niveau des adducteurs. Il sera indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois. Maxwel Cornet et Jérémy Morel poursuivent leur réathlétisation" #OLASM pic.twitter.com/8sHHt3JVsa

— Olympique Lyonnais (@OL) 15 décembre 2018

Présent ce samedi en conférence de presse, Bruno Genesio, le coach lyonnais, a indiqué que Rafael avait subi une intervention chirurgicale. Apparu à onze reprises cette saison en championnat,, et son absence est estimée entre deux et trois mois. Alors que Maxwel Cornet et Jérémy Morel sont aussi « out » pour l’affiche de dimanche soir contre Monaco (18eme journée de Ligue 1), il s’agit d’un coup dur pour le club du président Jean-Michel Aulas. Après avoir été annoncé sur le départ l’été dernier, l’ancien joueur de Manchester United avait progressivement repris sa place dans le onze des Gones. Durant son absence, ce sont Léo Dubois et Kenny Tete qui seront en concurrence pour le remplacer sur le côté droit de la défense de l’OL.